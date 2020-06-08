В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

В США покажут российский научно-фантастический фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева. Он выйдет в этой стране в прокат в январе 2021 года.

Создание этой картины обошлось в 960 млн рублей. Ее продали также в Германию и Францию. Купили право на показ картины и в Латинской Америке.

В Северной Америке фильм будут показывать на больших экранах под названием «Cosmoball». Организует прокат этой картины независимая компания WellGo USA. Эта же компания ранее в прокат в США и Канаде выпускала военный боевик «Т-34» и фэнтези «Легенда о Коловрате».

Фильм «Вратарь галактики» - это фантастическая история, действие которой происходит в будущем. В космосе проводятся соревнования по космоболу, и главный герой Антон решается принять в них участие, обнаружив у себя внезапно суперспособности.

В России этот фильм зрители в прокате еще не видели. Его премьера в отечественных кинотеатрах запланирована на 27 августа. И это будет первая крупная отечественная премьера в российском прокате после послабления карантина.