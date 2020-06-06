В США русский врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Похоже, коронавирус постепенно оставляет в покое города и целые страны. Так, COVID-19 невероятным образом покинул Нью-Йорк. Об этом сообщил русскоязычный реаниматолог Евгений Пинелис, который на протяжении последних месяцев вел хронику развития пандемии в крупнейшем американском мегаполисе. Как он заявил, в больницах появились панкреатиты и нековидные пневмонии, кровотечения и тромбоэмболии, перфорации кишечников и опухоли. Все эти заболевания сменили коронавирус, который еще совсем недавно атаковал Нью-Йорк.

Врач также сообщает, как медики радостно приступают к выполнению прямых обязанностей. По словам Пинелиса, сейчас в больнице возле двух пациентов, которые дышат самостоятельно, скучает команда врачей с задранными на лоб респираторами. Никто из персонала в последнее время не заражается. А еще какие-то полтора месяца назад это помещение было забито больными до отказа и казалось, что из этой ситуации выкарабкаться просто невозможно.

Специалист отмечает, что видел информацию об отсутствии смертей от коронавируса в Нью-Йорке за сутки, но не может сказать, насколько эта информация правдива, пишет Доктор . Ранее российский доктор Елена Малышева заявила, что у менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.