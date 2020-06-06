В США русский врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Сегодня, 14:27

Александр Зуев

0

Image 16+
В США русский врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Коронавирус отступает

Похоже, коронавирус постепенно оставляет в покое города и целые страны. Так, COVID-19 невероятным образом покинул Нью-Йорк. Об этом сообщил русскоязычный реаниматолог Евгений Пинелис, который на протяжении последних месяцев вел хронику развития пандемии в крупнейшем американском мегаполисе. Как он заявил, в больницах появились панкреатиты и нековидные пневмонии, кровотечения и тромбоэмболии, перфорации кишечников и опухоли. Все эти заболевания сменили коронавирус, который еще совсем недавно атаковал Нью-Йорк.

Врач также сообщает, как медики радостно приступают к выполнению прямых обязанностей. По словам Пинелиса, сейчас в больнице возле двух пациентов, которые дышат самостоятельно, скучает команда врачей с задранными на лоб респираторами. Никто из персонала в последнее время не заражается. А еще какие-то полтора месяца назад это помещение было забито больными до отказа и казалось, что из этой ситуации выкарабкаться просто невозможно.

Специалист отмечает, что видел информацию об отсутствии смертей от коронавируса в Нью-Йорке за сутки, но не может сказать, насколько эта информация правдива, пишет Доктор. Ранее российский доктор Елена Малышева заявила, что у менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Воспитанная в гей-семье писательница из Канады назвала ЛГБТ угрозой традиционным ценностям

6-06-2020, 19:11

Друг погибшего Джорджа Флойда рассказал про его последние минуты жизни

5-06-2020, 08:23

В Сети появилось видео уничтожения истребителями ВКС России турецкой системы ПВО в Сирии

4-06-2020, 22:52

У убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда был коронавирус

4-06-2020, 08:29

Российский боевой лазер «Пересвет» в Сирии сбил израильский БПЛА

3-06-2020, 13:09

В Британии электрик послушал голос в голове и выиграл миллион евро

3-06-2020, 11:31

Сброс бетонобойной штурмовой бомбы попал на видео

3-06-2020, 10:33

Неопознанного хищника с двумя рядами зубов убили в Румынии

2-06-2020, 21:33

США не торопятся назвать причины падения F-35 во Флориде

2-06-2020, 13:58

Блогер в TikTok показал мгновенный способ почистить яйцо и обрел популярность

2-06-2020, 09:46

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

1-06-2020, 15:09

Турция обманула Россию и атаковала сирийских военных

1-06-2020, 12:32

СМИ: египетский фрегат уничтожил турецкий военный корабль, нарушивший границы страны

1-06-2020, 08:27

Толпа сирийцев остановила патруль и обратилась за помощью к российским военным

31-05-2020, 22:02

В Украине заявили о горящем в Черном море российском ракетном корабле

31-05-2020, 12:39

Антироссийские фейки Госдепа США о деньгах и Пентагона о МиГ-29 связаны - эксперт

30-05-2020, 19:59

Турция в Черном море решила действовать против России

30-05-2020, 18:36

30 мая Crew Dragon полетит к МКС: прямая трансляция

30-05-2020, 10:27

В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях

29-05-2020, 13:37

В США родился ребенок с двумя ртами

29-05-2020, 09:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров