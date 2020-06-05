На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских ЗРПК «Панцирь-С1»

Сегодня, 09:25

Анна Лисова

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На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских ЗРПК «Панцирь-С1»

Украинское консалтинговое агентство  Defense Express сообщает, что в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, передает Лента.Ру. Можно ли восстановить разрушенные ЗРПК не сообщается. 

Ссылаясь на собственные источники, Defense Express указывает, что 8 ЗРПК «Панцир-С1» уничтожены в Сирии, еще 15 – в Ливии. Большинство ЗРПК уничтожены управляемыми боеприпасами MAM-L, запускаемыми беспилотниками Bayraktar TB2, а также летательным дроном Anka-S. Это оружие выпускается Турцией. 

Как отмечает агентство, успешно уничтожить такое количество ЗРПК удалось за счет того, что беспилотники атаковали роем. К тому же, боевики использовали станции радиотехнического мониторинга и радиоэлектронного подавления радиоэлектронных средств наземного базирования Koral турецкого производства.

При этом, заявляют в Defense Express, информация о большом количестве уничтоженных турецких беспилотников не соответствует действительности. 

Отметим, ранее в СМИ попала информация о том, что Россия перебросила в Сирию новую партию танков и другого вооружения, чтобы усилить позиции САА. 

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