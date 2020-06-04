Воспитанная в гей-семье писательница из Канады назвала ЛГБТ угрозой традиционным ценностям

Гражданка Канады Дон Стефанович, воспитанная в однополой семье, активно борется против дискриминации гетеросексуалов и традиционных семей. Вместе с группой единомышленников она требует от властей признать брак союзом мужчины и женщины, а также настаивает на том, что мама и папа не должны называться «родителем 1» и «родителем 2».

В своей книге «Покончить с прошлым: О воспитании в гомосексуальной семье» женщина откровенно рассказала об ужасах воспитания однополыми родителями, объяснив, почему ЛГБТ-движение угрожает традиционному сообществу.

Отметим, ранее ФАН опубликовал видеоролик из серии «Почему поправки к Конституции России — это важно», посвященный однополым бракам. Скетч спровоцировал общественный резонанс, однако нельзя не отметить, что вопрос сохранения традиционного института семьи и брака более чем актуален. В России работает целая сеть финансируемых западными структурами СМИ и общественных организаций, пытающихся привить подрастающему поколению мысль, что гомосексуальность и однополые браки – это «норма». В своей книге Стефанович предельно ясно объясняет, что это не так.

Родители-гомосексуалисты сломали ей жизнь, признается женщина. Ее воспитывали два «папы», один из которых умер от СПИДа. Стефанович рассказала, что постоянно общалась с другими детьми из однополых семей и каждому из них «затыкали рты», пытаясь замолчать очевидные проблемы. При этом канадские власти во всем потакали геям и лесбиянкам. В Оттаве законодательно запретили любые д****ы о целесообразности однополых браков, а публичная критика гомосексуалистов могла стоить недовольным свободы.

Стефанович вместе с другими воспитанниками однополых семей неоднократно обращалась во всевозможные инстанции, включая Верховный суд США, с просьбой уважать традиционные ценности и перестать дискриминировать гетеросексуалов, но они не были услышаны. Вместо этого на Западе лишь усиливалась пропаганда гомосексуализма, а привычные понятия «мама» и «папа» заменяли «родитель 1» и «родитель 2». В Канаде, в частности, так называемый гендерно нейтральный закон уже принят.

«Дети в однополых семьях часто скрывают свое горе и притворяются, что не скучают по биологическим родителям, ощущая давление со стороны взрослых, которые учат их говорить о ныне существующей «семье» только позитивно, учитывая всю политику, которая крутится вокруг ЛГБТ», - отмечает Стефанович.

Пережитое в детстве и ограничивающие права гетеросексуалов законодательные акты заставили женщину встать на защиту традиционных ценностей, буквально попавших под «каток» ЛГБТ. Единственное верное определение брака – это союз мужчины и женщины, а дети, убеждена Стефанович, должны иметь право на полноценные семьи.

«Раз за разом нам говорят, что «законодательное разрешение однополых браков не нарушит ничьих прав». Это ложь», - подчеркивает гражданка Канады, констатируя, что над традиционными ценностями нависла серьезная угроза.





