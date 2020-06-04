Трамп назвал снижение безработицы в США великим днем для Джорджа Флойда

Сегодня, 12:32

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Трамп назвал снижение безработицы в США великим днем для Джорджа Флойда

Американский Президент Дональд Трамп в беседе с журналистами назвал снижение безработицы в стране великим днем для погибшего от рук полицейского Джорджа Флойда.

Дональд Трамп полагает, что погибший Флойд, глядя на американцев "сверху", радуется великому дню, когда по стране впервые после печальных цифр зафиксировано снижение уровня безработицы.

«Надеюсь, Джордж смотрит прямо сейчас и говорит: "Это прекрасная вещь, которая происходит для нашей страны. Это великий день для него, это великий день для всех», — заявил Трамп.

По его словам, этот день просто отличный, судя по цифрам: снижение показателей безработицы в Америке с 14,7% до 13,3% и это - на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Когда один из журналистов, не такой воодушевленный этой цифрой, спросил, как считать "победой" растущий уровень безработицы среди черных жителей США, Президент ответил ему: "Вы нечто!".

Агентство Bloomberg предсказало американцам долгую полосу безработицы, невзирая на постепенное смягчение карантинных ограничений и частичное открытие экономики. Издание основывалось на анализе цифр от государственных служб занятости населения по числу написанных заявлений на пособие по безработице. В последнюю майскую неделю это число увеличилось на 1,8 миллиона американцев, а неделей раньше составляло 2,1 миллион.

Напомним, Джордж Флойд погиб недалеко от продуктового магазина при попытке полицейских его задержать. Тогда один из служителей закона надавил коленом на шею афроамериканца, что повлекло его скорую смерть. После этой трагедии десятки американских населенных пунктов охватили демонстрации и акции протеста, многие из которых переросли в беспорядки.

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