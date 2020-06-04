Sina рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу

Китайское издание Sina недавно опубликовало статью, в которой воспело оду российской колбасе и назвало причины, почему в Поднебесной ее не просто любят, а обожают.

В публикации, ознакомиться с которой в переводе с китайского можно на страницах издания ИноСМИ, автор отмечает, что длинные палки русской колбасы навсегда остаются в памяти.

«Единожды попробовав, ее вкус вы никогда не забудете», - убежден он.

В Китае выпускается много разных видов колбас, напоминает он, но по качеству и вкусы от российских они отличаются разительно. Во-первых потому, что мяса в составе куда меньше, чем в колбасных изделиях из РФ. Во-вторых, китайские производители используют постное мясо, тогда как в России более жирное, благодаря чему получается отменный и яркий вкус. Ну и очевидным недостатком китайских колбас автор издания указывает слишком большое количество крахмала, которое добавляют в колбасу производители КНР.

Но главный секрет вкусной российской колбасы в другом. Sina обращает внимание на то, что в России едят мяса больше, а зелени и овощей - больше. Следовательно, русские настоящие мясные эксперты.