Друг погибшего Джорджа Флойда рассказал про его последние минуты жизни

Сегодня, 08:23

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Друг погибшего Джорджа Флойда рассказал про его последние минуты жизни

Издание New York Times опубликовало рассказ друга Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе, о том, как прошли последние минуты жизни афроамериканца.

Товарищ погибшего, Морис Лестер Холл, с начала инцидента находился вместе с ним в авто.

Флойд перед смертью недоумевал, за что его пытаются задержать и при этом не оказывал никакого сопротивления: "Он с самого начала пытался самым покорным образом показать, что он абсолютно не сопротивляется... Я слышал, как он умолял: "Пожалуйста, офицер, за что все это?".

Также Холл добавил, что погибший просил о помощи, потому что уже умирал.

"Я навсегда запомню страх на лице Флойда... Что останется со мной навсегда - это то, что я видел, как взрослый мужчина плачет перед тем, как умереть", - поделился друг покойного своими страшными воспоминаниями.

Кроме этих сведений в газете также есть информация, что в момент задержания сам Морис Холл назвался выдуманным именем и через два дня покинул город. Мужчина обвиняется в хранении огнестрельного оружия, наркотиков, а также домашнем насилии.

В сети Интернет есть несколько видео, на которых запечатлено, как полицейские надевают на Флойда наручники, валят его на землю и втроем наваливаются на него. При этом один из полицейских наступает на шею мужчины коленом. Флойд несколько раз повторяет, что не может дышать, а затем затихает. Умер он в отделении реанимации.

Трагическая смерть афроамериканца вызвала волну протестов и беспорядков в США, начавшуюся в Миннеаполисе. Четверо полицейских уволено, а один из них обвиняется в убийстве.

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Друг погибшего Джорджа Флойда рассказал про его последние минуты жизни

Сегодня, 08:23

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