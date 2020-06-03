Друг погибшего Джорджа Флойда рассказал про его последние минуты жизни

Издание New York Times опубликовало рассказ друга Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе, о том, как прошли последние минуты жизни афроамериканца.
Товарищ погибшего, Морис Лестер Холл, с начала инцидента находился вместе с ним в авто.
Также Холл добавил, что погибший просил о помощи, потому что уже умирал.
Кроме этих сведений в газете также есть информация, что в момент задержания сам Морис Холл назвался выдуманным именем и через два дня покинул город. Мужчина обвиняется в хранении огнестрельного оружия, наркотиков, а также домашнем насилии.
В сети Интернет есть несколько видео, на которых запечатлено, как полицейские надевают на Флойда наручники, валят его на землю и втроем наваливаются на него. При этом один из полицейских наступает на шею мужчины коленом. Флойд несколько раз повторяет, что не может дышать, а затем затихает. Умер он в отделении реанимации.
Трагическая смерть афроамериканца вызвала волну протестов и беспорядков в США, начавшуюся в Миннеаполисе. Четверо полицейских уволено, а один из них обвиняется в убийстве.
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