В Сети появилось видео уничтожения истребителями ВКС России турецкой системы ПВО в Сирии

Впервые за долгое время боевая авиация ВКС России атаковала позиции поддерживаемых Турцией джихадистов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб. Накануне ночью в Сети появилось видео с кадрами уничтожения российскими истребителями турецкой системы ПВО. Речь может идти о комплексе малой дальности M-113 «Atilgan», который ранее был замечен на турецко-сирийской границе.

На кадрах можно увидеть мощный взрыв, который связан с детонацией боеприпасов уничтоженного турецкого ЗРК, хотя изначально предполагалось, что была пущена в ход авиационная бомба объемного взрыва.

Отметим, что боевики стали все чаще нарушать режим прекращения огня, установленный в Сирии 6 марта.

Заметим, что сейчас в районе бомбардировки ведутся ожесточенные бои между сирийскими военными и турецкими боевиками. Этот факт указывает на разрыв соглашения по мирному урегулированию конфликта.