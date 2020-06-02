У убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда был коронавирус

Сегодня, 08:29

Ольга Громова

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У убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда был коронавирус
Задержание Джорджа Флойда

У афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании в Миннеаполисе, посмертно было обнаружено заболевание, которое вызывается новым коронавирусом. Об этом говорится в полном отчете о вскрытии тела, который был обнародован в среду, 3 мая, с согласия родственников мужчины.

«Результаты анализов на COVID-19 оказались положительными по состоянию на 3 мая 2020 года», - написано в отчете.

Ранее СМИ обнародовали результаты независимой экспертизы, которая указала, что смерть Флойда наступила в результате убийства, вызванного удушьем.

Напомним, преступление было совершено 25 мая. Флойд был задержан полицейскими, которые заподозрили его в попытке расплатиться фальшивой купюрой в одном из магазинов. Во время задержания один из стражей порядка поставил ему колено на шею и придушил. Афроамериканец хрипел и просил его не убивать. После этого Штаты накрыла волна протестов против полицейского насилия и расизма. Они очень быстро переросли в беспорядки на территории двадцати штатов страны.

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