В Британии электрик послушал голос в голове и выиграл миллион евро

Газета Mirror познакомила своих читателей с историей 31-летнего английского электрика Саймона Уоддапа, которая убеждает что нужно прислушиваться к собственной интуиции. По рассказу самого мужчины, он закупался в салоне Ауди, когда внутренний голос начал советовать купить лотерейный билет. После покупки нужных вещей электрик отправился домой, но внутренний голос не унимался. В результате мужчина зашел на сайт национальных лотерей, и приобрел билет за 2,5 доллара. Вскоре мистер Уоддап позабыл о своей покупке.

Однако спустя некоторое время от сайта пришло смс в которой сообщалось, что билет оказался выигрышным и принес своему владельцу круглую сумму в 1 000 000 евро. Мужчина не поверил своему счастью, но звонок на горячую линию национальных лотерей подтвердил эти сведения. Теперь в выигрыш не поверили его мать и сестра. Но вскоре уже все искренне радовались.

Спустя короткое время счастливчик получил весьма внушительный по размерам чек, подтверждающий необыкновенную удачу. Саймон уже потратил часть денег на одежду своим детям, и распланировал отдых. А в дальнейшем мистер Уоддап планирует круто изменить жизнь, воплотив свою мечту стать застройщиком.