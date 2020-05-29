Толпа сирийцев остановила патруль и обратилась за помощью к российским военным

В минувшую субботу, 30 мая, собравшиеся в толпу сирийцы из числа мирных жителей намеренно остановили российский военный патруль. СМИ сообщают, что случай имел место близ города Тель-Тамр в сирийской провинции Хасеке. Жители поселка Телль-Таувилля специально поджидали патруль, чтобы обратиться к российским военным за помощью.

Офицеры и солдаты остановились и нашли время на то, чтобы выслушать местных жителей. Сирийцы жаловались, что незаконные вооруженные группировки, поддерживаемые Анкарой, превратили их жизнь в сущий кошмар. Боевики сжигают сельскохозяйственные угодья, грабят, отбирают скот и, таким образом, лишают многих средств к существованию.

Российские офицеры пообещали, что сделают все от них зависящее для решения этой проблемы. С этой целью они намерены провести переговоры с представителями протурецких боевиков.