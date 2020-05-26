30 мая Crew Dragon полетит к МКС: прямая трансляция

Сегодня, 30 мая 2020 года, история освоения космоса может пополниться новой страницей. Если все пойдет по плану и погода не помешает, на орбиту отправится корабль Crew Dragon. Рассказываем, когда это может случиться и где смотреть запуск первого пилотируемого корабля к Международной космической станции.

Первая попытка запуска, напомним, была предпринята несколько дней назад, 27 мая. Однако за считанные минуты до старта из-за плохой погоды все было отменено.

Если сегодня, 30 мая, погода позволит, то Crew Dragon все же отправится в исторический полет. Старт намечен в 22.22 по времени Москвы.

В это время со Стартового комплекса 39 космического центра Кеннеди во Флориде (США) будет запущена ракета-носитель Falcon 9 с экипажем астронавтов на борту корабля «Crew Dragon» компании SpaceX в составе Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

Это одни из самых опытных астронавтов NASA, у каждого из которых по несколько космических полетов.

Агентство организовывает прямой эфир с площадки для запуска. Прямая онлайн-трансляция полета Crew Dragon к МКС будет доступна на официальном Ютуб-канале NASA, на официальном сайте. Кроме того, будут прямые эфиры и трансляции многих телеканалов с самой гущи событий.

Тем не менее, не исключено, что и сегодня мы не увидим долгожданного запуска. Пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства проинформировала, что американская компания SpaceX запросила разрешение на запуск на орбиту ее пилотируемого космического корабля аж на 2 июня. Речь о резервном дне - на случай, если сегодня погодные условия также не будут сопутствовать запуску.

Предполагается, что продолжительность полета Crew Dragon до МКС составит около суток. После этого пилотируемый корабль приблизится стыковочному адаптеру, что на узловом модуле «Harmony» американского сегмента МКС.

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен примкнут к основной экспедиции МКС-63 с командиром Кристофером Кэссиди (США) и бортинженерами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером (Россия).