В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях

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В Индии опасаются военной активности Китая на спорных территориях

После произошедшей 10 мая драки между индийскими и китайскими пограничниками отношения между двумя странами не только не нормализовались, но становятся более напряженными. Как сообщают индийские СМИ, со ссылкой на официальный Нью-Дели, в горной провинции Ладакх сейчас находится примерно полторы тысячи военнослужащих китайской армии.

Как полагают официальные представители индийского правительства это является грубейшим нарушением заключенного 7 лет назад индийско-китайского договора, согласно которому, провинция Ладакх является демилитаризованной зоной. На этой территории имеют право находится исключительно пограничники, причем стороны не имеют права отслеживать пограничное патрулирование сопредельной территории.

Наличие 1,5 тыс. китайских военнослужащих на спорной территории вызвало негативную реакцию Индии, но еще большие опасения военных этой страны вызывают свыше 5 тыс. солдат китайской армии оставшихся после учений вблизи провинции Ладакх. В индийских средствах массовой информации усиленно муссируются слухи, что и этот контингент скоро окажется в демилитаризованной зоне. Некоторые СМИ в открытую призывают свое правительство к проведению ответных адекватных мер.

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