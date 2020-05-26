В США родился ребенок с двумя ртами

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В США родился ребенок с двумя ртами
Младенец

Американские медики в издании BMJ Case Reports описали появление на свет человека со странной аномалией — родилась девочка с двумя ртами. Дополнительный рот у ребенка появился на подбородке, в нем есть язык. К счастью это единственная аномалия в развитии ребенка. Такая аномалия носит научное название дипрозоп, причем она крайне редкая — за последнее столетие зафиксировано только 35 случаев.

Новорожденной откровенно повезло, с таким диагнозом большинство детей умирают еще до рождения. Различные виды исследований типа УЗИ, МРТ и тому подобного обнаруживают отклонение еще в период внутриутробного развития, поэтому в случае раннего обнаружения дипрозопа беременным женщинам рекомендуют согласиться на аборт. В данном случае наблюдения за внутриутробным развитием не вызывало у медиков первые 2 триместра никаких причин для беспокойства.

Но в 3 триместре врачи заметили появившееся новообразование внизу челюсти. Определиться с диагнозом до конца беременности так и не удалось. После рождения доктора 2 недели наблюдали за новорожденной, она хорошо питалась, причем во время кормления открывала нижний рот и двигала в нем языком. Сейчас оснований для беспокойства за жизнь девочки нет.

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