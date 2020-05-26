Минздрав Беларуси не желает отчитываться о коронавирусе

Сегодня, 18:17

Александр Зуев

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Минздрав Беларуси не желает отчитываться о коронавирусе

В Минздраве Беларуси не желают отчитываться о ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в стране. Уже больше месяца представители ведомства не общались с журналистами. Последний брифинг в Минздраве прошел 24 апреля, когда замминистра Елена Богдан отказалась отвечать вопросы журналистов. Кроме того, это также был единственный день, когда представитель  ведомства выразила соболезнование семьям умерших от коронавируса.

Известно, что 17 апреля министр здравоохранения Владимир Караник и другие чиновники провели пресс-конференция, в ходе которой сами выбирали, кто из журналистов будет задавать вопросы. В тот день Караник заявил, что власти должны разобраться в причине смерти одного из фельдшеров. Но сын умершего показал заключение о смерти отца с указанным в нем на COVID-19.

Согласно официальным данным, в Беларуси коронавирусом заражены 40 тысяч человек. Больницы страны остаются заполненными пациентами с COVID-19, пишет lenta.ru.

Белоруссия вошла в десятку стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом на миллион человек. Впереди нее находятся Чили, Бельгия, Ирландия, США, Кувейт, Бахрейн, Сингапур, Испания и Катар. По общему числу инфицированных республика занимает 22-е место в мире. Минздрав объяснил рост случаев заражения большим количеством сделанных тестов.

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