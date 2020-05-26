F-35 ВМС США чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

В соцсетях опубликовано видео опасного старта американского истребителя F-35C.

Самолет ВМС США при взлете с авианосца едва не упал в воду, рассказывает портал «Военное обозрение ». На воде даже остался инверсионный след. Произошло это из-за того, что катапульта сработала с минимальной мощностью, необходимой для запуска истребителя.

На одном из опубликованных видео самолет, пройдя корабельную трассу на малой скорости, «проваливается» за палубу. То есть он опустился ниже плоскости палубы, но смог набрать высоту.

Как утверждает автор материалов RCAF_Pilot, видео были записаны во время тестирования. В частности, американские военные проверяли, с какой минимальной мощностью может работать катапульта, чтобы произошел успешный запуск.

Пользователи, комментируя видео, соглашаются, что это могли действительно быть испытательные полеты, поскольку пилоты не переводили машины на форсажный режим, что происходит при аварийных ситуациях подобного рода.