F-35 ВМС США чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Вчера, 22:12

Анна Лисова

0

Image 16+
F-35 ВМС США чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

В соцсетях опубликовано видео опасного старта американского истребителя F-35C. 

Самолет ВМС США при взлете с авианосца едва не упал в воду, рассказывает портал «Военное обозрение». На воде даже остался инверсионный след. Произошло это из-за того, что катапульта сработала с минимальной мощностью, необходимой для запуска истребителя.

На одном из опубликованных видео самолет, пройдя корабельную трассу на малой скорости, «проваливается» за палубу. То есть он опустился ниже плоскости палубы, но смог набрать высоту. 

Как утверждает автор материалов RCAF_Pilot, видео были записаны во время тестирования. В частности, американские военные проверяли, с какой минимальной мощностью может работать катапульта, чтобы произошел успешный запуск. 

Пользователи, комментируя видео, соглашаются, что это могли действительно быть испытательные полеты, поскольку пилоты не переводили машины на форсажный режим, что происходит при аварийных ситуациях подобного рода. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российский бизнесмен купил за 15,5 млн фунтов дом рядом с дворцом королевы

26-05-2020, 18:19

Испании осенью предрекают новую волну коронавируса

26-05-2020, 17:28

Туристы хотят закрыться на островах после коронавируса

26-05-2020, 15:15

Иностранцы скупают недвижимость в пострадавшей от COVID-19 Италии

26-05-2020, 11:56

В Китае ученые испытали на пациентах вакцину от коронавируса

26-05-2020, 10:48

Около 1,6 тысячи наемников ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

25-05-2020, 17:13

В США неопытным рыбакам удалось выловить гигантскую щуку

25-05-2020, 10:45

The Sun показала будущее пляжей после пандемии коронавируса

25-05-2020, 09:33

Китайские военные обезоружили и задержали пограничников Индии

24-05-2020, 15:45

Террористы в Сирии бросили вызов России

24-05-2020, 11:21

Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

24-05-2020, 08:45

Россия из космоса следила за зараженной китайской Уханью

23-05-2020, 08:46

Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали настоящим геноцидом

22-05-2020, 16:03

В Карачи разбился самолет «Пакистанских авиалиний»

22-05-2020, 14:53

В Перу нарушивший карантин мэр района спрятался от полиции в гробу

22-05-2020, 14:52

Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

22-05-2020, 10:53

Порноактеры раскрыли особенности съемок во время пандемии

22-05-2020, 09:15

В США обеспокоены беспилотным режимом истребителя Су-57

21-05-2020, 14:39

Bloomberg: 108 млн китайцев попали под новый карантин

18-05-2020, 19:06

Египет закупит крупнейшую партию российских истребителей Су-35

15-05-2020, 15:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров