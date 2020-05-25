Постпред России в ЕС заявил о невозможности поездок в Европу

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время Евросоюз не будет открывать внешние границы, передает РИА Новости . В ходе брифинга, который был организован в МИА «Россия сегодня», Чижов отметил, что европейские страны откроют внешние границы не ранее второй половины июня, а, возможно, даже в июле. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

«Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идет, к этому ЕС планирует вернуться не ранее 15 июня», - подчеркнул Чижов.

Он подчеркнул, что Россия также закрыла свои границы из-за коронавируса. Поэтому говорить об активном туризме сейчас нет смысла. По его словам, решение по поводу открытия границ между ЕС и Россией в Евросоюзе будут принимать совместно. А значит, обсуждать возможность открытия границ со странами-членами в индивидуальном порядке нецелесообразно.