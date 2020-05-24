Российский бизнесмен купил за 15,5 млн фунтов дом рядом с дворцом королевы

Таинственный предприниматель из России совершил самую крупную сделку на рынке недвижимости Лондона с момента объявления пандемии и обзавелся домом за 15,5 миллионов фунтов стерлингов (порядка 19 миллионов долларов). Личность покупателя в риелторском агентстве Beauchamp Estates не раскрывают, отмечая, что он пожелал остаться неизвестным.

Дом находится по адресу 26 Old Queen Street, окнами он выходит на парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также со зданиями некоторых министерств. К примеру, рядом с этим особняком расположены МИД, Минфин, а также резиденция самого Премьер-министра.

Стоимость купленного для сего района считается рекордной. Газета The Times сообщает, что российский покупатель заставил всех, кто так или иначе связан со сделкой, поставить подписи под соглашением о неразглашении его данных. Изданию удалось лишь узнать, что он - владелец «ведущей энергетической группы» из России.

В купленном огромном доме он собирается жить не один - с подругой и детьми от предыдущего брака.

Отмечается, что сам дом площадью 610 квадратов. В нем есть пять спален, три гостиные, рабочий кабинет и библиотека, игровая комната и комната для переговоров или делового общения, а также хранилище для вина и шампанского.

На крыше есть терраса, на заднем дворике - небольшой сад.

Таблоид пишет, что над интерьером работал дизайнер Никола Фонтанелло, который трудился над проектами внутреннего убранства в домах Мадонны, Гая Риччи и Наоми Кэмпбелл.

Продавцами элитной недвижимости выступили канадские бизнесмены Морис и Николь Бенисти, владельцы модного бренда Point Zero.

Что же касается неизвестного покупателя, дом в Лондоне он подыскивал с самого начала года, но ничего ему не приглянулось. Особняк, по которому закрыта сделка, он увидел в рамках проведенного агентством недвижимости виртуального тура во время режима самоизоляции. Предприниматель с большим нетерпением ждал, когда рынок недвижимости в Британии снова откроется.