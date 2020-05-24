Испании осенью предрекают новую волну коронавируса

Работающий в Университете Наварры микробиолог Гильермо Мартинес де Техада сделал прогноз, что в октябре в Испании начнется вторая волна коронавируса. Большинство экспертов согласны с выводом своего коллеги и предлагают правительству начать подготовку к новой волне мировой пандемии.

Сам де Техада полагает, что правительство уже сейчас должно морально подготовить граждан королевства к тому, что борьба с мировой угрозой будет долгой. В рамках предстоящих мероприятий ученый полагает, что руководство страны в обязательном порядке обязано подготовиться к массовому тестированию населения, чтобы вовремя приступать к лечению зараженных, не допуская при этом распространения заболевания. Хорошая система выявления контактов зараженных людей является абсолютно необходимым требованием для министерства здравоохранения.

При этом микробиолог призывает не закрывать страну для посещения, поскольку туристический бизнес является одним из важнейших источников пополнения бюджета государства. А карантин попросту уничтожит и без того не блестящую экономику королевства. Правда пускать в страну следует только жителей государств где эпидемиологическая обстановка относительно спокойная.