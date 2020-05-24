Туристы хотят закрыться на островах после коронавируса

Популярное английское издание Daily Express опубликовало результаты своей беседы с владельцами туристического британского агентства Hays Travel. Журналистов интересовало, в частности, как соотечественники планируют провести отпуск по окончании пандемии. По словам супругов Hays сейчас наибольшей популярностью пользуются путевки на Нормандские или балеарские острова, правда не на грядущее лето, а на предстоящий зимний сезон 2021 года. Также пользуются популярностью путевки на отдых на лето будущего года, и тоже на различные острова.

Как пояснили специалисты туристического бизнеса, сейчас у многих их клиентов наблюдается четкое желание уехать на какие-нибудь отдаленные острова и остаться там на длительный срок. Частичное открытие границ внутри Евросоюза не позволяет начать полноценный туристический сезон с наступлением лета, видимо такая ситуация сохранится и до начала осени. Тем сильнее проявляется у обывателей желание обеспечить себе возможный отдых на период после окончания пандемии. На данный момент с начала года продано туристических путевок на следующий год значительно больше, нежели это было в прошлом году, когда ни о каком коронавирусе в мире слышно не было.