В Китае ученые испытали на пациентах вакцину от коронавируса

В Китае испытали на людях вакцину от коронавируса, которую разрабатывала компания Sinovac. Она выявилась абсолютно безопасной и эффективной, передает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на The New York Times.

К ранней стадии клинических исследований, которые проводились несколькими лабораториями сразу, были привлечены 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Оказалось, что у людей, которыми была получена одна доля вакцины, иммуноциты вырабатывались около двух недель. Касательно количества антител, необходимого для выработки иммунитета от коронавируса, оно было достигнуто спустя 28 дней после проведения вакцинации.

Издание отмечает, что главная цель, которая преследовалась на ранней стадии клинических исследований - доказать, что вакцина абсолютно безопасна для людей. Но для того, чтобы убедиться в ее эффективности, необходимы другие этапы клинических исследований, к которым будут привлечены тысячи или сотни тысяч добровольцев.

Сама вакцина, о которой идет речь, разрабатывалась на основе модифицированного вируса Ad5. В ходе испытаний добровольцам вводили три дозы вакцины. Самой эффективной оказалась высокая доза, но при этом она не была самой безопасной. Наблюдались побочные эффекты. Порядка 80 процентов участников пожаловались хотя бы на одну из «побочек» - повышенную температуру, утомляемость, головную боль, либо боль в мышцах.