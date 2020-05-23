Около 1,6 тысячи наемников ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Еще в феврале турецкий лидер Реджеп Эрдоган обвинил российское руководство в привлечении наемников для ведения войны в Ливии. Министр обороны Шойгу попытался отрицать этот факт, но ему были приведены доказательства того, что в Ливии сражаются от 800 до 1200 членов частной военной компании Вагнера. Это вооруженное формирование многие связывают с известным бизнесменом Евгением Пригожиным.

И вот совсем недавно агентство "Анадолу", ссылаясь на представителя командования вооруженных сил Ливии Мухаммеда Кунуну, фактически доказало участие российской стороны в конфликте. Согласно сделанному заявлению, примерно 1 600 наемников, которые сражались на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, отправились из аэропорта Бени Валид, что в окрестностях Триполи, в неизвестном направлении. Для этого было задействовано 2 военно-транспортных самолета.

По неофициальным данным считается, что войска, подчиняющиеся Пригожину (официально их называют сотрудниками частной компании Вагнера), участвуют в боях во многих горячих точках планеты. В этот печальный список входят Судан, Сирия и восток Украины.