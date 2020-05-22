Китайские военные обезоружили и задержали пограничников Индии

Сегодня, 15:45

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Китайские военные обезоружили и задержали пограничников Индии

В начале мая на границе Индии и Китая между пограничниками двух стран в районе озера Пангонг произошла драка. Неизвестно, кто был зачинщиком, на то у участников диаметрально противоположные точки зрения, но победили китайцы. Они отобрали у индийских коллег оружие, которое, правда, впоследствии возвратили. Сам конфликт удалось пригасить с помощью прямых переговоров между представителями командования двух стран. 

И вот последовало продолжение. На днях китайские пограничники задержали своих индийских коллег, которых вскоре отпустили. Напряженность на территории Ладакх объясняется тем, что эта местность считается спорной между двумя государствами, там даже нет границы, которую заменяет линия фактического контроля. Кроме территории Ладакх спорной считается и часть штата Аруначал-Прадеш, площадью примерно 60 тыс. кв. км.

За эти территории еще осенью 1962 года проходила пограничная война, и до сих пор вспыхивают локальные столкновения. Нынешняя напряженность объясняется тем, что китайские военные начали строительные работы у реки Галван. В ответ на это индийцы подтянули свои части, вызвав новый приток китайских солдат. Преодолеть эскалацию пока не удается.

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