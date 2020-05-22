Террористы в Сирии бросили вызов России

Два с половиной месяца режима перемирия, которые прошли с момента переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 6 марта, террористами в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо были использованы для усиления своих позиций и перевооружения. Об этом сообщает издание Аvia.pro, отмечая , что боевики уже выложили в соцсетях много фото и видео из новых укрепленных районов. Кадры доказывают, что они уже успели получить новое оружие и готовы идти в наступление.

Это идет вразрез с договоренностями о стабилизации ситуации в САР. К тому же, представители Минобороны уже начали все чаще фиксировать нарушение режима прекращения огня.

Издание отмечает, что несколько арабских источников уже сообщают о стягивании сирийских и российских военных в районы линии фронта. Это расценивается военкорами как подготовка к наступательной операции в ответ на бахвальство боевиков.

«Сирийские соединения с российским командованием продолжают подготовку к следующему наступлению», - пишет «Andrew Britani».

Специалисты допускают, что в наступлении может принять участие и Иран. Ранее, как сообщалось, на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии прибыли несколько иранских самолетов.