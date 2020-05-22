Террористы в Сирии бросили вызов России

Сегодня, 11:21

Ольга Громова

0

Image 16+
Террористы в Сирии бросили вызов России

Два с половиной месяца режима перемирия, которые прошли с момента переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 6 марта, террористами в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо были использованы для усиления своих позиций и перевооружения. Об этом сообщает издание Аvia.pro, отмечая, что боевики уже выложили в соцсетях много фото и видео из новых укрепленных районов. Кадры доказывают, что они уже успели получить новое оружие и готовы идти в наступление.

Это идет вразрез с договоренностями о стабилизации ситуации в САР. К тому же, представители Минобороны уже начали все чаще фиксировать нарушение режима прекращения огня.

Издание отмечает, что несколько арабских источников уже сообщают о стягивании сирийских и российских военных в районы линии фронта. Это расценивается военкорами как подготовка к наступательной операции в ответ на бахвальство боевиков.

«Сирийские соединения с российским командованием продолжают подготовку к следующему наступлению», - пишет «Andrew Britani».

Специалисты допускают, что в наступлении может принять участие и Иран. Ранее, как сообщалось, на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии прибыли несколько иранских самолетов.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россия из космоса следила за зараженной китайской Уханью

Вчера, 08:46

Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских «Панцирь-С1» назвали настоящим геноцидом

22-05-2020, 16:03

В Карачи разбился самолет «Пакистанских авиалиний»

22-05-2020, 14:53

В Перу нарушивший карантин мэр района спрятался от полиции в гробу

22-05-2020, 14:52

Эксперт допустил, что правительства могут запретить покупку золота частным лицам

22-05-2020, 10:53

Порноактеры раскрыли особенности съемок во время пандемии

22-05-2020, 09:15

В США обеспокоены беспилотным режимом истребителя Су-57

21-05-2020, 14:39

Bloomberg: 108 млн китайцев попали под новый карантин

18-05-2020, 19:06

Египет закупит крупнейшую партию российских истребителей Су-35

15-05-2020, 15:45

В США назвали трудности, которые помешают войне на территории России и Китая

14-05-2020, 14:18

Мнучин предупредил о возможном обвале экономики США из-за задержки с отменой ограничений

14-05-2020, 11:52

NYT подтвердила достоверность публикации о смертности от коронавируса в РФ

14-05-2020, 11:12

Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане

14-05-2020, 00:37

Скорость распространения коронавируса японцы наглядно показали на видео

13-05-2020, 21:58

Военные США заказали разработку нового активно-реактивного снаряда ХМ1115

13-05-2020, 21:04

В Турции в древнейшем храме выявили скрытый геометрический узор

13-05-2020, 20:25

СМИ рассказали о кадровых перестановках в КНДР

13-05-2020, 09:16

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео

12-05-2020, 18:12

Суверенный фонд Норвегии продаст активы на 37 миллиардов долларов из-за дефицита бюджета

12-05-2020, 17:08

В Германии от пневмонии массово гибнут птицы

12-05-2020, 14:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров