Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США

Статистика по COVID-19 в США ненадежна, считает предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

В интервью изданию Bloomberg Businessweek он заявил, что еще с середины апреля в США в статистику по COVID-19 начали включать пациентов с симптомами, схожими на коронавирусную инфекцию, передает РИА Новости .

«Я считаю, статистика стала ненадежной, когда они начали вносить тех, кому COVID не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля», - заявил Маск.

Он подчеркнул, что у COVID-19 около сотни различных симптомов, которые проявляются при различных других заболеваниях.

Маск отметил, что среди сотрудников SpaceX не было серьезных случаев заражения коронавриусной инфекцией, поэтому компания работала. По его словам, SpaceX не ушла на карантин, поскольку выполняет работы, связанные с национальной обороной.

«У нас на протяжении всей пандемии работали полный день восемь тысяч человек. И у нас ноль серьезных случаев заражения или смертей, несмотря на работу в Лос-Анджелесе, Техасе, Флориде», - подчеркнул Маск.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и у подразделения компании Tesla, которое работает в Китае.

Маск считает, что после окончания пандемии, когда будет известная реальная статистика, окажется, что коронавирус является «гораздо меньшей проблемой, чем люди думали».