Россия из космоса следила за зараженной китайской Уханью

Сегодня, 08:46

Ольга Громова

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Россия из космоса следила за зараженной китайской Уханью

Атмосфера над китайским городом Ухань, столицей провинции Хубэй, после вспышки нового коронавируса очистилась. Об этом проинформировала пресс-служба холдинга «Российские космические системы» (РКС). Очищение атмосферы над Уханем было зафиксировано спутником "Метеор-М" №2-2 .

В пресс-службе ведомства уточнили, что об очищении атмосферы над Уханем можно говорить, даже если визуально сравнивать сделанные в разное время фотографии из космоса. На первом снимке, который датирован мартом 2019 года, специалисты увидели, что атмосфера над многомиллионным городом сильно загрязнена. На втором снимке, который был сделан после снятия карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, когда работа промышленных предприятий была полностью остановлена, они убедились, что загрязнений стало гораздо меньше.

Главный конструктор многозонального сканирующего устройства МСУ-ГС Юрий Гектин объяснил, что фото были сделаны в спектральном диапазоне, который особо чувствительный при ведении наблюдений через загрязнения атмосферы.

"Метеор-М" №2-2 - спутник из серии перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения, уточняет ТАСС. Обычно такие спутники используются для прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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