В Карачи разбился самолет «Пакистанских авиалиний»

Сегодня, 14:53

Александр Зуев

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В Карачи разбился самолет «Пакистанских авиалиний»

22 мая возле крупнейшего аэропорта «Джинна» города Карачи потерпел крушение пассажирский самолет «Пакистанских международных авиалиний». Как сообщило телевидение Пакистана, борт Airbus A320, на котором могло находиться 95 человек,  совершал внутренний рейс из Карачи в Лахор и рухнул на жилые районы возле аэропорта. Кстати, по разным данным, на борту было около 100 или 107 человек.  В Сети появились кадры, на которых видно, как лайнер во время полета пошел носом вниз и стал стремительно снижаться. Airbus A320 упал недалеко от взлетно-посадочной полосы. Над местом крушения сейчас клубится черный дым. Падение самолета видели многие жители, которые после произошедшего создали толпу неподалеку от места авиакатастрофы.

Причины ЧП и количество жертв пока не известны, пишет Sputnik Молдова. Глава авиационного управления страны Абдул Саттар Хохар сообщил, что идет сбор информации о числе пассажиров.

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