В Перу нарушивший карантин мэр района спрятался от полиции в гробу

Сегодня, 14:52

Ольга Громова

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В Перу нарушивший карантин мэр района спрятался от полиции в гробу

Мэр одного из городов Перу выставил себя на всеобщее посмешище. Он нарушил карантин по коронавирусу и, чтобы избежать наказания, не придумал ничего лучше, чем спрятаться от полиции в гробу, притворившись мертвым. При этом чиновник был еще и изрядно пьян.

Местная газета El Comercio сообщает, что 18 мая сего года мэр округа Тантара в провинции Кастровиррейна Роландо Урбина Торрес выпивал со своими дружками. Неожиданно к ним нагрянули агенты национальной полиции с проверкой. Опасаясь быть наказанным за нарушение комендантского часа, градоначальник решил спрятаться в гробу с открытой крышкой. При этом он притворился мертвым. Собутыльники мэра последовали его примеру.

Однако полицейских провести не удалось - слишком уж разило от «мертвых» спиртным. Они были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Местные жители осуждают поведение своего мэра и жалуются, что он не воспринимает ситуацию с распространением коронавируса серьезно и не предпринимает ничего, чтобы замедлить распространение инфекции. Более того, и сам не гнушается нарушать ограничения и выставлять себя на посмешище.

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