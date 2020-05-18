Порноактеры раскрыли особенности съемок во время пандемии

Сегодня, 09:15

Ольга Громова

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Порноактеры раскрыли особенности съемок во время пандемии
Съемки фильма

Порноактеры раскрыли, как изменились условия их работы во время коронавирусного карантина. В ходе интервью журналу Vice они рассказали о фильме для взрослых, который был сделан уже после введения ограничительных мер. Картина, режиссером и продюсером которой выступила Эрика Ласт, получила название "Секс и любовь во время карантина" (Sex and Love in the Time of Quarantine).

В фильме снимались шесть актеров, причем две пары гетеросексуальные. Как отмечает Кино.Рамблер, режиссер снимает совершенно новое кино для взрослых. Разумеется, как и в любом порнофильме, в нем будет много секса. Но не только интим намерена показать Ласт. Будет полно еще непристойных разговоров, игр и всего того, чем пары занимаются во время карантина дома, чтобы не заскучать.

Пара, снимающаяся в фильмах для взрослых под псевдонимом MySweetApple, рассказала, что их сексуальная жизнь на карантине не изменилась. Активность такая же, как и до введения карантинных мер, причем, как в кадре, так и за ним. Актер порно Кеннет Плэй посетовал, что вынужден был впервые принимать участие в съемках без своей постоянной партнерши по причине того, что вынужден находиться дома в одиночестве.

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