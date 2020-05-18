В США обеспокоены беспилотным режимом истребителя Су-57

В России прошли успешно испытания беспилотного режима Су-57, о чем сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник рассказал, что испытания самолета 5-го поколения Су-57 идут довольно активно. Беспилотный режим этого истребителя тестировался на базе летающей лаборатории Т-50. Пилот во время теста находился в кабине истребителя, но он только контролировал выполнение всех функций.

В США военные аналитики уже обеспокоились касательно возможности использовать режим беспилотника на Су-57.

«Либо Су-57, используемый для беспилотных испытаний, является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения», — пишет Popular Mechanics.

Издание отмечает, что пока российский военный авиапром отстает от иностранных конкурентов в создании беспилотных летательных аппаратов. Но если функцию беспилотника удастся реализовать на Су-57, то это будет большим шагом вперед.