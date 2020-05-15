Ученые раскрыли секрет долговечности куполов итальянских соборов

Санта-Мария-дель-Фьоре был воздвигнут в XV веке. Кирпичный купол собора сохранился, несмотря на гравитацию и собственную тяжесть, за шестьсот лет. Чтобы выяснить, как архитекторам эпохи Возрождения удалось добиться такого результата, ученые воссоздали виртуальную модель здания на всех этапах строительства.

Феноменальная устойчивость купола Собора объясняется особой техникой кладки. Сначала был возведен прочный каркас. Для этого строители вымостили своеобразную "елочку" из вертикальных кирпичей. Пространство между камнями было заполнено горизонтальными рядами из другого вида кирпича. Эти ряды стали поддерживающими пластинами. Таким образом, вышло гармоничное распределение нагрузки для всего купола.

«Благодаря такой технологии стало возможным возведение куполообразных кирпичных конструкций не только без специального раствора, но и без участия человека. Материал может доставляться к месту укладки роботами-беспилотниками», — сообщили на портале "Дни24".

Строительство Собора Санта-Мария-дель-Фьоре заняло более сотни лет. Руководителями строительством были шесть архитекторов. Также особенностью интерьера итальянского собора являются необычные часы, которые идут с XV века по сегодняшний день. Стрелка этих часов движется по циферблату в другую, непривычную нам сторону.