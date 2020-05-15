Названы зарплаты российских военных в Сирии

Сегодня, 11:26

Александр Зуев

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Названы зарплаты российских военных в Сирии
Российские военные

Стали известны зарплаты российских военных в Сирии. Согласно данным российского командования, солдаты и сержанты-контрактники зарабатывают до 200 тыс. рублей, офицеры - до 300 тыс. рублей. Размер оклада пилотов зависит от количества вылетов. Они получают примерно 400 тыс. рублей. Помимо прочего, служащие получают дополнительные выплаты за пребывание за границей. К примеру, военным по контракту выплачивают по $43, а офицерам - по $62.

В случае ранения военному причитается страховое возмещение в размере 1 млн рублей. Получившим инвалидность первой группы выплачивают 1,75 млн рублей. В случае гибели семья погибшего получит 2,34 млн рублей в виде выплаты, пишет Аргументы и Факты.

Отмечается, что питание, проживание и медпомощь военным предоставляются бесплатно. Кроме того, в Сирии находятся и гражданские служащие Минобороны: повара, коммунальщики и сантехники. Размер их окладов варьируются от 100 до 150 тыс. рублей.

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  • людям и странам надо помогать, особенно если там есть нефть
  • Целевое использование налогов граждан :)
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