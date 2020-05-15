Bloomberg: 108 млн китайцев попали под новый карантин

Поднебесную, похоже, накрыла новая волна коронавируса. В частности, на севере Китая, в провинции Цзилинь, зафиксирована вспышка инфекции SARS-CoV-2. Там выявлены 34 случая заражения, из-за чего были введены карантинные меры: приостановлено железнодорожное сообщение и закрыты школы.

Как сообщает агентство Bloomberg, ограничения действуют на территории, где проживают около 108 млн человек. По данным администрации города Шулань, кварталы с подтвержденными или предполагаемыми заражениями будут изолированы, а жителям позволят только ходить за покупками раз в несколько дней.

Отмечается, что в городе в изоляции находятся около тысячи домов. Эти правила распространяются и на сотни сел.

Администрация Шуланя предположила, что инфекцию в город завезли приезжие. Чиновники отмечают, что жесткие ограничения вводятся согласно директивам правительства КНР. Известно, что в провинцию была отправлена правительственная комиссия во главе с вице-премьером. Также выяснилось, что в регионе принимаются весьма радикальные меры: шесть местных чиновников были уволены, пишет Фергана .

В городе Цзилинь отменены массовые мероприятия, закрыты театры и клубы для игры в маджонг. А с желающих покинуть город требуют свидетельство об отсутствии вируса.