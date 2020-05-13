Египет закупит крупнейшую партию российских истребителей Су-35

В Египте приняли решение закупить у России современные истребители Су-35. Речь идет о приобретении не менее 26 боевых машин.

По данным издания Avia.pro, первые два самолета ВВС Египта получат уже к концу 2020 года, а полностью обязательства по контрактам РФ выполнит к 2023 году.

Египет станет первым обладателем таких истребителей на Ближнем Востоке, отмечает издание, и вторым в мире.

Сумма контракта не разглашается, но предположительно она составит не менее 3 миллиардов в американской валюте.

На фоне обновления авиапарка Израиля новыми F-35 в Египте сейчас очень остро назрела необходимость обновления собственного. К слову, в стране также намеревались приобрести F-35. Однако США продавать их Египту отказались.

Каир собирался приобрести российские истребители ранее, но Вашингтон грозился санкциями.

Однако его решительность может пойти на руку России. Примеру Египта могут последовать и другие государства, решившись на покупку Су-35.