NYT подтвердила достоверность публикации о смертности от коронавируса в РФ

Американское издание The New York Times подтвердило достоверность своей публикации, где сообщалось о заниженной статистике смертности от коронавируса в России. О недостоверности изложенных в статье сведений ранее заявили в российском МИД.

«Мы уверены в точности нашего материала… Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», - поведала вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

Она отметила, что в основе публикации - данные, опубликованы официальными государственными инстанциями и интервью с ведущими специалистами, передает «МК».

Ранее официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД намерен обратиться к изданиям The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованные ними статьи, где говорилось о занижении статистики смертности среди больных с коронавирусом в России.

В частности, газеты утверждали, что по двум крупнейшим городам РФ - Москве и Санкт-Петербургу - летальность от коронавируса может оказаться на 70 процентов выше данных, которые показывает официальная статистика.