Военные США заказали разработку нового активно-реактивного снаряда ХМ1115

Американская ствольная артиллерия вскоре поставит на вооружение новый активно-реактивный снаряд - XM1155. Контракт на его разработку и производство был заключен между армией США и компанией Raytheon Missiles & Defense.

Разрабатываться этот снаряд будет в рамках программы создания перспективного артиллерийского комплекса с повышенной дальностью стрельбы ERCA, которая стартовала пять лет назад - в 2015-ом.

На первых этапах ее реализации удалось вывести на тесты управляемый активно-реактивный снаряд XM1113. Это боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью, оснащается специальным твердотопливным двигателем. Управляется и наводится он посредством системы инерциальной и спутниковой навигации, а также через аэродинамические рули, сообщает «Военное обозрение».

XM1155, как и предшественник, получил калибр 155 мм. У этого снаряда будет воздушно-реактивный двигатель. Над мотором для него будет трудиться компания Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek из Нидерландов. А непосредственно американский разработчик интегрирует его в корпус активно-реактивного снаряда, создаст систему наведения и боеголовку.

Ожидается, что снаряд может целить не только по стационарным, но и по подвижным целям как на суше, так и на море. Дальность поражения - до 100 километров.