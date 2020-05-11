В Турции в древнейшем храме выявили скрытый геометрический узор

Вчера, 20:25

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В Турции в древнейшем храме выявили скрытый геометрический узор

Израильские исследователи из Тель-Авивского университета и Управления древностей выявили скрытый геометрический узор на территории древнейшего в мире храма Гебекли-Тепе. Строение расположено в Юго-Восточной Анатолии (Турция), и его возраст составляет около 11500 лет. Археологам удалось расшифровать вавилонскую клинопись. 

Впервые этот комплекс обнаружил немецкий археолог Клаус Шмидт в 1994 году, и с тех пор храм стал предметом споров среди ученых и историков.

На данный момент от храма остались три масштабных каменных сооружения (самое крупное из которых составляет 20 метров в диаметре) и известняковые колоны, высота которых достигает больше пяти метров. Для того чтобы иметь представление о том, как здание выглядело раньше, ученые создали компьютерную модель. Они сделали вывод, что эти массивные части были составляющими целостного архитектурного комплекса.

Поскольку 11000 лет назад человечество еще не освоило сельское хозяйство и земледелие, то существует мнение, что Гебекли-Тепе построили охотники и собиратели. При этом для них данный проект должен был оказаться крайне сложным.

Многие ученые считали, что храм возводили постепенно, с развитием новых технологий. Однако, авторы новой экспертизы установили, что он изначально планировался как целостный монументальный комплекс.

Исследователи пришли к выводу, что такое совпадение не случайно. Ведь, чтобы добиться такой точности, строителям необходимо было изначально иметь подробный план. И хоть письменность в те времена еще не была изобретена, видимо строители Гебекли-Тепе уже имели какое-то представление о геометрических принципах и вполне могли их практиковать. Чтобы воплотить в жизнь такой масштабный проект, необходимо было наличие тысячи рабочих, а это невероятная цифра для охотничьих племен. Как считают ученые, во время создания храма могло зародиться новое, более социально сложное общество. 

В планы исследователей входит изучение и других неолитических руин, чтобы больше узнать о возможностях человечества тех времен.

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