СМИ рассказали о кадровых перестановках в КНДР

Сегодня, 09:16

Ольга Громова

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СМИ рассказали о кадровых перестановках в КНДР
Кадровые изменения в КНДР

В Северной Корее сменился верховный командующий гвардией, отвечающей за безопасность северокорейского лидера Ким Чен Ына. На место Юн Чхон Лина пришел Квак Чан Сик. Информацию об этом обнародовало агентство Yonhap, ссылаясь на министерство по делам объединения двух Корей.

В публикации о кадровых перестановках в КНДР также говорится об увольнении руководителя Главного разведывательного управления КНДР Чан Киль Сон. Его на этом посту заменит генерал армии Лим Кван Иль. Добавим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало - государственные СМИ Северной Кореи о проведенных кадровых изменениях ничего не сообщают.

Напомним, в течение апреля о северокорейском лидере в сети ходили самые разные слухи. Медиа со ссылкой на самые разные источники писали, что Ын тяжело болен после операции на сердце, которую провел хирург с трясущимися руками, либо вообще умер. С 11 апреля его никто не видел и слухи продолжали шириться еще больше. Взирая на это, второго мая государственные СМИ Северной Кореи опубликовали свежие фото Ким Чен Ына, сделанные во время посещения завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне.

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