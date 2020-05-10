Суверенный фонд Норвегии продаст активы на 37 миллиардов долларов из-за дефицита бюджета

Впервые за свою историю крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — устроит продажу своих активов. На такой шаг власти страны вынуждены пойти из-за острого дефицита бюджета.

Он возник вследствие двух факторов - обрушившейся на мировом рынке цены на нефть, а также из-за пандемии коронавируса. По словам главы Центробанка Норвегии Ойстена Олсона, это первый такой кризис в стране со времен Второй мировой войны, передает Bloomberg.

По данным агентства, объем GPFG оценивается в более чем $1 трлн, тогда как дефицит бюджета страны может составить порядка 20 миллиардов в американской валюте, а если учесть налоговые льготы нефтяникам, то и все 26 миллиардов.

Фонд, которым управляет ЦБ, чтобы перекрыть дефицит бюджета, впервые продаст активы на 382 млрд крон - это примерно $37 млрд. В обычных, не кризисных, условиях ежегодные расходы из фонда не должны превышать три процента от суммы активов.

Центробанк Норвегии, как сообщалось ранее, 7 мая снизил ключевую ставку до нуля.