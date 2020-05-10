Суверенный фонд Норвегии продаст активы на 37 миллиардов долларов из-за дефицита бюджета

Сегодня, 17:08

Ольга Громова

0

Image 16+
Суверенный фонд Норвегии продаст активы на 37 миллиардов долларов из-за дефицита бюджета

Впервые за свою историю крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — устроит продажу своих активов. На такой шаг власти страны вынуждены пойти из-за острого дефицита бюджета.

Он возник вследствие двух факторов - обрушившейся на мировом рынке цены на нефть, а также из-за пандемии коронавируса. По словам главы Центробанка Норвегии Ойстена Олсона, это первый такой кризис в стране со времен Второй мировой войны, передает Bloomberg.

По данным агентства, объем GPFG оценивается в более чем $1 трлн, тогда как дефицит бюджета страны может составить порядка 20 миллиардов в американской валюте, а если учесть налоговые льготы нефтяникам, то и все 26 миллиардов.

Фонд, которым управляет ЦБ, чтобы перекрыть дефицит бюджета, впервые продаст активы на 382 млрд крон - это примерно $37 млрд. В обычных, не кризисных, условиях ежегодные расходы из фонда не должны превышать три процента от суммы активов. 

Центробанк Норвегии, как сообщалось ранее, 7 мая снизил ключевую ставку до нуля.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких террористов

Вчера, 08:18

СМИ назвали известные факты о Второй мировой войне, оказавшиеся неправдой

10-05-2020, 10:23

В польском центре ядерных исследований произошел пожар: радиоактивных выбросов не зафиксировали

9-05-2020, 15:56

Раввин объяснил, почему среди российских евреев низкая смертность от Covid-19

8-05-2020, 12:20

Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса

7-05-2020, 16:31

Опубликовано видео с падающими на улицах индийцами из-за массового отравления газом

7-05-2020, 15:04

Су-35 обеспечили преимущество Китаю перед ВВС США

7-05-2020, 10:40

Сирийские военные уничтожили два турецких бульдозера в Идлибе

7-05-2020, 08:06

В США застрелен китайский ученый, стоявший «на пороге открытия» природы COVID-19

6-05-2020, 19:35

Издание NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии

6-05-2020, 13:31

Российские военнослужащие захватили в плен американских наемников

6-05-2020, 11:45

Великобритания лидирует в Европе по смертности от коронавируса

6-05-2020, 09:51

The National Interest сообщило об «убийцах спутников» нового типа

5-05-2020, 22:58

Глава ВОЗ назвал лучший способ защититься от коронавируса

5-05-2020, 12:51

В Сети появились слухи о коронавирусе у сына Александра Лукашенко

4-05-2020, 16:32

В США не определились с боевой задачей для кораблей класса Zumwalt

3-05-2020, 14:02

Netflix представил мини-сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

3-05-2020, 12:31

Спрос на энергоносители в мире упал до рекордного минимума

30-04-2020, 17:38

Американка узнала о своей беременности незадолго до родов благодаря синему унитазу

30-04-2020, 16:04

Богачи на самоизоляции научились стирать и убираться

30-04-2020, 14:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров