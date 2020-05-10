В Германии от пневмонии массово гибнут птицы

В Германии бьют тревогу: на фоне пандемии коронавируса наблюдается массовая гибель птиц. Ученые установили, что причиной стала бактерия, вызывающая у пернатых пневмонию, однако они не выяснили, передается ли болезнь людям. Сообщается, что уже несколько недель в стране гибнут синие синицы — лазоревки. Больных или мертвых птиц тысячами местные жители находят в садах или около кормушек.

Возбудителем инфекции является бактерия Suttonella ornithocola, вызывающая у птиц заболевание дыхательных путей и желудка, что приводит к гибели. Болезнь проявляется в виде склеенных глаза, клюва и перьев. Орнитологи считают, что заражение происходит воздушным путем. Отметим, что бактерию Suttonella ornithocola обнаружили в 1996 году в Англии и Уэльсе. Вероятность ее передачи людям или другим животным до конца не изучена. Власти рекомендуют гражданам при контакте с больными или мертвыми птицами пользоваться одноразовыми перчатками.

Орнитологи в свою очередь просят людей не кормить синиц в местах массового скопления больных пернатых, чтобы избежать распространения болезни. Заболевших птиц можно узнать по апатичному виду — они просто «сидят» на емле, иногда заметно, что у них проблемы с дыханием, пишет inosmi.ru . А, к примеру, заболевшие синицы отказываются от еды, судя по всему, из-за проблем с глотанием.