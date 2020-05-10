ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса

Сегодня, 10:00

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ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса
Немецкий вирусолог Кристиан Дросте

Европейская комиссия предупреждает страны Евросоюза о вспышке второй волны коронавирусной инфекции. Об этом сообщил представитель ЕК - немецкий вирусолог Кристиан Дросте. С его слов, вторая волна распространения COVID-19 может начаться зимой, а поэтому странам ЕС необходимо предпринять все необходимые меры, чтобы быть готовыми к такому развитию событий.

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне... Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются», - объяснил представитель ЕК.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно анализирует положение с пандемией COVID-19. Немецкий Институт Роберта Коха сообщает, что в Германии вторая волна коронавируса может возникнуть в июле-августе, если не будут приняты меры. А глава этого института Лотар Вилер подчеркнул, что в мире возможна и третья волна пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что британские власти планируют смягчение карантинных мер с 13 мая: будет открыто передвижение между городами на личных автомобилях, разрешится заниматься спортом на улице и загорать. А тем, кто не может работать на дому, предоставится возможность приезжать на работу.

В Чехии режим ЧС заканчивается 17 мая. Власти страны не будут его продлевать, но в случае обострения эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут введены. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По последним данным количество инфицированных коронавирусом в мире составляет более 4,1 миллиона человек, выздоровели 1,4 миллиона, умерли более 282 тысяч человек. Ирина Шилкина - главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области предполагает, что вспышка второй волны коронавируса может протекать в облегченной форме.

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