Российский Су-35 проиграл китайским J-10 и J-16 в воздушном бою

Сегодня, 11:31

Анна Лисова

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Российский Су-35 проиграл китайским J-10 и J-16 в воздушном бою
Су-35

Китайское издание «Sina Military» рассказало об имитации воздушного боя российского истребителя Су-35 против китайских J-16 и J-10. Военные эксперты заявили, что российский истребитель проиграл этот бой, передает портал Аvia.pro.

По словам военных экспертов, Су-35 имеет множество недостатков, которые и стали причиной его проигрыша. Они отметили устаревшую авионику Су-35. Воздушное судно хоть и имеет мощный сканирующий радар, который обнаруживает цели с помощью электромагнитных волн, но точное расстояние определить до них не может. При этом китайские самолеты имеют более современный радар, и это дает им преимущество над российским Су-35. Поэтому, как считают китайские военные эксперты, Китаю гораздо выгоднее не покупать российские Су-35, а модернизировать свои J-11.

Отметим, на днях директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил о том, что КНР рассматривает возможность закупки еще одной партии Су-35. Но, учитывая прозвучавшую информацию о проблемах Су-35, скорее всего Китай согласится на этот контракт лишь при условии приемлемой для себя цены.

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  • а вы узкоглазые воевали с нами то то и оно цену себе набить легко а в дальнейшем обсер полнейший
  • полный бред. Особенно в "описании слабостей" самолета(изделия). Автор далек как от авиации, так и от техники вообще. Такие "новости" нам сообщает(радар,оказывается, с помощью электромагнитных волн получает информацию) мы то думали, что с помощью звуковых или световых. А тут, оказывается.... И как радар не может дать расстояние до цели? А на хрена тогда он? Кто это пишет и кто пропускает такое Г-но?
  • Ну это китайцы просто сбивают цену на наши самолёты
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