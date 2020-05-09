Российский Су-35 проиграл китайским J-10 и J-16 в воздушном бою

Китайское издание «Sina Military» рассказало об имитации воздушного боя российского истребителя Су-35 против китайских J-16 и J-10. Военные эксперты заявили, что российский истребитель проиграл этот бой, передает портал Аvia.pro .

По словам военных экспертов, Су-35 имеет множество недостатков, которые и стали причиной его проигрыша. Они отметили устаревшую авионику Су-35. Воздушное судно хоть и имеет мощный сканирующий радар, который обнаруживает цели с помощью электромагнитных волн, но точное расстояние определить до них не может. При этом китайские самолеты имеют более современный радар, и это дает им преимущество над российским Су-35. Поэтому, как считают китайские военные эксперты, Китаю гораздо выгоднее не покупать российские Су-35, а модернизировать свои J-11.

Отметим, на днях директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил о том, что КНР рассматривает возможность закупки еще одной партии Су-35. Но, учитывая прозвучавшую информацию о проблемах Су-35, скорее всего Китай согласится на этот контракт лишь при условии приемлемой для себя цены.