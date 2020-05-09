Китай нанес ракетный удар по территории Индии

Китай нанес ракетный удар по позициям индийских военных, в результате чего был уничтожен их бронеавтомобиль. Ранения, по данным .

Аvia.pro, получили четверо человек. Все пострадавшие - военнослужащие Индии. По информации ряда источников, ракетный удар был «зеркальным» ответом. Ранее, как пишут некоторые СМИ Поднебесной, индийскими военными были обстреляны китайские пограничники. Погибших в результате инцидента не было, но ранения получили не менее семи человек. Стороны конфликта собрались на экстренных переговорах, в ходе которых договорились считать инцидент исчерпанным.

Причины, по которым военные Индии вторглись на подконтрольную Китаю территорию остаются неизвестными, но вполне возможно, что дело в неурегулированном еще со второй половины минувшего века территориальном споре. Эксперты допускают, чтоконфликт между Китаем и Индией может обернуться полномасштабными военными действиями, ведь и у Китая, и у Индии имеется ядерное оружие. Причем, последняя владеет ним неофициально. Пока неизвестно точно, какое оружие применила КНР. Вполне вероятно, что речь идет о ракетном комплексе, поскольку у Индии нет эффективных систем ПВО.