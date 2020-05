В Великобритании авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

В Великобритании авиабазу в Оксфордшире превратили в парковку для нераспроданных автомобилей.Daily Mail опубликовало снимки этой авиабазы, которая теперь стала местом, где стоят тысячи автомобилей. По оценкам экспертов, общая стоимость автомобилей, которые находятся там, составляет 35 млн фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу достигает 3,2 млрд рублей. На авиабазе стоят как бюджетные автомобили, так и представители таких люксовых брендов как Range Rover и Jaguar.

Автомобильный рынок Британии рухнул из-за коронавируса до послевоенного уровня. В апреле в Великобритании было продано лишь 4 321 автомобиль, при том, что население страны составляет около 67 млн человек. Эксперты говорят, что такие низкие продажи автомобилей в последний раз в Великобритании были зафиксированы в первые месяцы после войны.

На авиабазе новые автомобили, предварительно, должны простоять несколько недель, после чего разойдутся по дилерам. Эксперты уже прогнозируют, что далеко не все автосалоны смогут выстоять в начавшийся кризис.

In a picture symbolising the economic crisis gripping Britain, an old RAF airbase is packed with cars that nobody wants https://t.co/hmCJ85eDrj