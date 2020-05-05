СМИ назвали известные факты о Второй мировой войне, оказавшиеся неправдой

Эксперты испанского издания El Pais одну из своих последних публикаций посвятили сведениям о Второй мировой войне, которые преподносились как свершившиеся факты. Но на самом деле они оказались неправдивыми.

Авторы, вооружившись написанной 40 французскими историками книгой «Мифы Второй мировой войны», развенчали несколько распространенных мифов. К примеру, информацию нацистской пропагандистской машины о том, что СССР сам готовил нападение на Германию, но Гитлер якобы сыграл на опережение.

Рассказы о необычайной эффективности подразделений СС и полной бездарности войск Италии также не соответствуют действительности. Так, части СС, которые в представлении многих были самыми бесстрашными и неимоверно храбрыми, на самом деле не отличались стойкостью. Они несли огромные потери. Причем, это объясняется именно плохой подготовкой входивших в СС немцев. А жестокость объясняется тем, что в части набирали «бепросветных хамов».

Спорной эксперты считают роль, которую в поражении фашистской Германии сыграла суровая русская зима. Не согласны историки и с мнением о том, что крах Франции в 40-ых был неизбежным. Под сомнение поставили авторы и тщательно продуманный блицкриг Германии касательно СССР. Несомненный успех немцев в первые годы войны, по их мнению, это больше везение, чем результат тщательно разработанных операций.

Развеяли также и мифы о мощных подлодках немцев и Вундерваффе. Немецкие подводные лодки никогда не были оснащены необходимыми средствами и не обладали какими-либо особыми преимуществами над противником.

Усомнились историки в блестящем успехе Японии при нападении на Перл-Харбор. Страна, как они пишут, к этой операции подготовилась не совсем хорошо, поэтому также как и американцы понесла большие потери. В частности, было утрачено много самолетов и не менее 150 первоклассных пилотов, которым не нашлось потом замены в Японии.

«Дым „Аризоны", одного из двух затонувших линкоров, фактически затмевает любые последствия этого якобы невероятного успеха», - приводит цитату из публикации ИноСМИ в переводе статьи.

Историки уже давно настаивают на то, что представления о Второй мировой войне стоит пересмотреть и руководствоваться исключительно фактами, а не через сведениями, которые прошли через пропаганду той или иной страны. Все главы книги, над которой корпели 40 французских историй, крайне интересны, отмечают авторы публикации, поэтому ее стоило бы прочесть полностью.