Раввин объяснил, почему среди российских евреев низкая смертность от Covid-19

Сегодня, 12:20

Ольга Громова

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Раввин объяснил, почему среди российских евреев низкая смертность от Covid-19
Эпидемия коронавируса

В Нью-Йорке (США) коронавирус по еврейским общинам ударил очень мощно, но в РФ евреи почти не пострадали от Covid-19. Израильское издание Times of Israel пообщалось со многими раввинами и выяснило настоящую причину того, что некоторые сочли «чудом». Это своевременное закрытие синагог в стране. Издание отмечает, что российские евреи очень быстро сориентировались.

«Они узнали, что на заре эпидемии в Нью-Йорке один юрист-ортодокс из города Нью-Рошелл, что к северу от Бронкса, нечаянно заразил десятки людей из собственной общины, в том числе родственников, друзей и раввина из своей синагоги. Затем зараза могла распространиться, попав из Нью-Йорка в ортодоксальную еврейскую общину Монреаля, который и стал эпицентром эпидемии в Канаде», - приводит фрагмент публикации издания в переводе издание ИноСМИ.

Именно по этой причине еврейская община в РФ, одна из крупнейших во всем мире, эпицентром коронавируса не стала. Российские раввины считают это своей собственной заслугой и гордятся, что сумели спасти много жизней.

«Мы закрылись первыми. Когда в Штатах только начинали говорить о закрытии всего, мы уже были закрыты», — поведал президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

Он добавил, что не было никакого голосования касательно этого вопроса. Радикальные меры исходили от раввинов-лидеров. К решению их подтолкнуло одно лишь событие.

Группа студентов иешивы прибыла в Москву из Франции на праздник Пурим, который в 2020 году выпал на 9-10 марта. Уже буквально через неделю после празднования Пурима в московской синагоге на Большой Бронной 26 участников празднества попали в больницу с covid-19, в том числе, 73-летний раввин и его жена. Один человек скончался.

Решение о закрытии синагог приветствовали не все - прихожане сетовали, что им приходится дома. Особенно возмущались те, что проживают в районах, где нет вспышек. Однако такое строгое решение оказалось оправданным, а российские евреи оказались более благоразумны тех, что проживают в Израиле, констатирует издание, где в религиозных общинах наблюдается очень высокая смертность.

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