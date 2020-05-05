Опубликовано видео с падающими на улицах индийцами из-за массового отравления газом

В сети обнародовали шокирующее видео из Индии, где запечатлены последствия массового отравления горожан в городе Вишакхапатнам в штат Андхра-Прадеш. Там на местном химическом заводе произошла утечка неизвестного газа, обладающего токсичными свойствами. По сообщениям СМИ, пострадали пять тысяч жителей этого индийского города и, как минимум, 9 человек погибли. Утечка газа произошла ночью, но он распространялся на Вишакхапатнам и утром.

На кадрах видно, как местные жители пытаются побыстрее покинуть район заражения, но это получается не у всех. Люди сваливаются в обмороки прямо на дорогах. Пострадавших очень много. Сейчас на улицах селения работают медики и пытаются оказать хотя бы первую помощь.

???Шокирующие кадры из Индии. Не менее девяти человек погибли, около пяти тысяч пострадали в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India. pic.twitter.com/HEqA11e2fS — MVS Channel (@MVS_channel) May 7, 2020

В район бедствия направлены Национальные силы реагирования, передает «МК». О каком газе идет речь и как он воздействует на организм человека пока не сообщается.