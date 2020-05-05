Су-35 обеспечили преимущество Китаю перед ВВС США

Китайской армии удалось получить преимущество перед ВВС США, считают эксперты издания Military Watch .

На страницах издания появилась публикация, авторы которой сообщили о том, что российский Су-35 поколения 4++ наряду с китайским самолетом пятого поколения Chengdu J-20 дают ВВС Народно-освободительной армии Китая преимущество во многих аспектах перед возможностями американских ВВС. Так, одним из преимуществ Су-35 является его дешевая эксплуатация. При этом сам самолет обладает высокой полезной нагрузкой в плане вооружения и сверхманевренностью за счет двигателей с управляемым вектором тяги. Су-35 может нести на борту разнообразное вооружение, включая ракеты класса «воздух-воздух», а также крылатые ракеты.

Имея на вооружении как Су-35, так и новые китайские истребители, китайская армия превосходит силы США, уверены аналитики. При этом ВВС США все чаще сталкиваются с различными проблемами, которые возникают у истребителей пятого поколения, поставленных на вооружение. ВВС США в последние годы существенно обновили свою военную авиацию. Но, как показала практика, эксплуатация и техническое обслуживание истребителей пятого поколения очень дорогое и сложное. Поэтому США, как и Китай, постепенно возвращается к истребителям четвертого поколения и поколения 4++. Хотя и самые современные самолеты не снимает с вооружения.

Китай же, приобретая технологии у двух из трех ведущих в мире производителей боевых самолетов, продолжает наращивать потенциал своей армии, отмечают эксперты. Сделав ставку на проверенные годами модели, китайская армия становится все сильнее и надежнее.