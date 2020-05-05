Сирийские военные уничтожили два турецких бульдозера в Идлибе

Сегодня, 08:06

Александр Зуев

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Сирийские военные уничтожили два турецких бульдозера в Идлибе

Сирийская армия уничтожила два турецких бульдозера в провинции Идлиб в ответ на поражение техники правительственных войск боевиками «умеренной оппозиции». Во время подрыва бульдозеров был ранен один турецкий солдат.

Бульдозеры вели инженерные работы на направлении города Саракиб, подконтрольного правительственным войскам Сирии.

Действия сирийских военных были спровоцированы нежеланием турецкой стороны контролировать режим прекращения огня: бандформирования, подконтрольные Турции, совершили ряд вооруженных провокаций. Ранее ими были уничтожены бульдозеры, принадлежавшие правительственным войскам Сирии.

Напомним, в Идлибской зоне действует режим прекращения огня с 6 марта, пишет ANNA-News.

Согласно заключенным 5 марта соглашениям между президентами России и Турции, турецкая сторона должна обеспечить прекращение огня в Идлибе, а также ликвидировать препятствия для перемещения по трассе М-4, чего не было сделано. Виновность в срыве обязательств лежит на турецкой стороне.

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