The National Interest сообщило об «убийцах спутников» нового типа

На страницах американского издания The National Interest появилась статья, авторы которой рассказали об «убийцах спутников» нового типа, который создается в России, пишет портал ИноСМИ .

Новое спутниковое оружие будет функционировать на базе целой системы «хищных микроспутников». Этот комплекс будет состоять из компактного размера спутников, которые оснастят оружием и разгонным двигателем. Они смогут функционировать в паре с перехватчиком МиГ-31, который и станет носителем и первой ступени.

Журналисты The National Interest, ссылаясь на исследования известного за рубежом журналиста Барта Хендрикса, говорят о том, что Россия уже начала испытывать новые ракеты-убийцы спутников системы «Буревестник». Они опубликовали фотографию, которая была сделана еще в 2018 году в подмосковном Жуковском во время тренировочных полетов в российском Летно-исследовательском институте имени Громова. Авторы публикации говорят о том, что на снимках запечатлена новая противоспутниковая ракета.

Американские эксперты напуганы тем, что Россия продолжает укреплять свой космический арсенал и происходит это в момент, когда США планирует обновить свою спутниковую группировку. Комментируя публикацию в американских СМИ, военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что на снимках, скорее всего, учебный макет.

«Дело в том, что ракета «Нудоль» – это проект мобильной системы противоракетной обороны. Она предназначена, прежде всего, для уничтожения баллистических ракет, в приоритете – межконтинентальных. Она обладает термоядерным зарядом. И с его помощью, кстати, можно уничтожить и спутники, если перепрограммировать ракету и забросить ее как можно ближе к орбите. Но ее мощь такова, что сметет все подряд, что подвернется в радиус поражения», - отметил Леонков.